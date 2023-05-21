Москва, 21 мая, 2023, 15:30 — ИА Регнум. «Группа семи» продемонстрировала своими решениями на последнем саммите уровень собственной деградации как политического объединения, сообщил 21 мая МИД России в опубликованном заявлении.

Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press Совместное фото на саммите «Группы семи»

Итоговое коммюнике встречи G7 российское ведомство назвало набором заявлений, насыщенных одиозными пассажами антироссийского и антикитайского характера.

В очередной раз встреча «Группы семи» привела к декларациям политизированных решений, направленных на прочерчивание разделительных линий в международных отношениях, отмечает МИД.

Когда-то G7 была объединением, страны-члены которого координировали позиции по ряду вопросов геополитической повестки дня.

«Но теперь она необратимо деградировала. Превратилась в «инкубатор», где под предводительством англосаксов вызревают деструктивные инициативы, расшатывающие глобальную стабильность», — сообщили в МИД РФ.

Ведомство отметило, что эти инициативы навязываются «проамериканской массовке» из числа стран ЕС, НАТО и прочих сателлитов США.

21 мая в Хиросиме завершились все сессии саммита «Группы семи». Итоговое заявление участники встречи подписали ещё вчера, 20 мая. Этот документ глава МИД РФ Сергей Лавров оценил как крайне негативный по отношению к России, а также к Китаю.

«Группа семи» пообещала продолжать вооружать Украину, усиливать санкции против России. Китаю она назначила роль страны, которая должна отговорить Москву от продолжения спецоперации. При этом G7 потребовала расширения зерновой сделки.