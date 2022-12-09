Бишкек, 9 декабря, 2022, 10:14 — ИА Регнум. 9 декабря в селе Чон-Арык, прилегающем к Бишкеку, стартовал саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором принимают участие лидеры России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

Согласно опубликованным данным, место проведение саммита — государственная резиденция «Ала-Арча» («Пестрый можжевельник»).

Саммит начался с церемонии приветствия прибывающих на встречу лидеров. Далее участники встречи сделают общее фото и перейдут в зал, где, как ожидается, состоится обсуждение формирования общего рынка газа, создания межведомственного совета в сфере энергетики, углубления интеграции на пространстве ЕАЭС, развития единого рынка услуг.

Планируется, что на саммите также будет одобрен целый пакет документов и утверждены основные направления международной деятельности союза на 2023 год.