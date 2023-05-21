Марсель, Франция, 21 мая, 2023, 10:44 — ИА Регнум. Не менее трёх человек погибли в Марселе в результате стрельбы о автомобили утром 21 мая. Об этом 21 мая сообщило агентство France-Presse со ссылкой на пожарных и источники в полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Стрельба

Отмечается, что стрельба произошла в восточной части города, когда неизвестные на автомобиле начали стрелять по другому автомобилю, в котором находились пятеро молодых людей.

«Трое из них были смертельно ранены», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 21 мая, стало известно, что не менее десяти автогонщиков были убиты и ещё девять получили ранения при стрельбе, которую открыли неизвестные в мексиканском штате Южная Калифорния. Прокуратура штата начала расследование обстоятельств трагического происшествия.