Хиросима, Япония, 21 мая, 2023, 05:31 — ИА Регнум. Лидеры стран «Группы семи» почтили память жертв атомной бомбардировки Хиросимы возложением цветов к мемориалу в Парке мира, президента Украины Владимира Зеленского на церемонии не было. Об этом 21 мая сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиросима G7

Уточняется, что украинский лидер прибыл в Хиросиму накануне, 20 мая. Ожидается, что уже 21 мая он примет участие в сессии лидеров G7, посвящённой ситуации на Украине, а также в сессии лидеров и союзников.

Председательство в «Большой семёрке» в 2023 году перешло к Японии, в качестве места проведения саммита был выбран город Хиросима, один из двух, пострадавших при ядерной бомбардировке. Кроме стран G7 приглашения на саммит получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам. Кроме того, были приглашены Индонезия, председательствующая в АСЕАН, председательствующие на Форуме тихоокеанских островов Острова Кука и председательствующий в Африканском союзе Коморские Острова.

Также приглашения получили семь организаций: ООН, Международное энергетическое агентство, Международный валютный фонд, Организация экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирный банк, Всемирная организация здравоохранения и Всемирная торговая организация.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон призвал лидеров стран G7 убедить Китай надавить на Россию в украинском вопросе.

Макрон хочет добиться завершения украинского конфликта, поощраемого США.