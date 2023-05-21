Париж, 21 мая, 2023, 04:57 — ИА Регнум. Лидеров стран G7 президент Франции Эммануэль Макрон призвал убедить Китай надавить на Россию в украинском вопросе. Об этом 20 мая сообщил журнал Le Point.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

По мнению Макрона, следует заставить Китай повлиять на Россию таким образом, чтобы завершить эскалацию конфликта на Украине, подогреваемого США.

«Китай играет важную роль, у него есть статус и обязанности, которые мы хотим, чтобы он активировал, но в устойчивых условиях, то есть путем вступления в рамки сотрудничества, отвечающего определенному количеству стандартов и ценностей», — уточнил один из советников французского лидера.

Отмечается, что Париж хочет, чтобы его «маленькую музыку» услышали на позиции по отношению к Пекину как призыв к европейцам не соглашаться с конфронтационным подходом, который поддерживает Вашингтон.

Ранее ИА Регнум сообщало, что страны G7 на саммите в Хиросиме приняли совместное коммюнике, в котором призвали Китай оказать давление на Россию с целью прекращения боёв и «полного и безоговорочного» вывода войск с Украины.

Страны «Большой семёрки» выразили готовность к налаживанию с Пекином конструктивных отношений с учётом его доли в мировой экономике и международном сообществе.