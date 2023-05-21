Варшава, 21 мая, 2023, 05:10 — ИА Регнум. Жители Польши впали в гнев из-за реакции посла Украины в Варшаве Василия Зварича на призыв пресс-секретаря польского министерства иностранных дел Лукаша Ясины извиниться за Волынскую резню. Возмущенные граждане стали оставлять свои критические комментарии по статьей журнала Do Rzeczy.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Ранее украинский дипломат заявил об отказе Киева отвечать на это требование Ясины и попросил Варшаву быть осторожной в своих высказываниях.

Один из ответивших ему читателей — Helvet F. — потребовал немедленно выслать «бандеровского пса» из страны. Его поддержало еще несколько комментаторов.

Читатель под псевдонимом Znacie назвал «позором» то, что подобное могут терпеть в Европе. Он призвал «выжечь каленым железом до основания преступную бандеровщину».

Комментатор под псевдонимом MM считает, что просить извинений за преступления украинских националистов в 1940-е недостаточно, и необходимы наказания.

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая Лукаш Ясина потребовал от президента Украины Владимира Зеленского извиниться за Волынскую резню. Вместе с тем представитель польского МИД признал, что у украинского лидера сейчас много дел, а у жителей страны — проблем. В свою очередь Василий Зварич заявил, что подобные призывы являются «неприемлемыми и досадными».

Волынская резня — это массовое уничтожение украинскими националистами польского населения на северо-западе Украины в 1943–1944 годах, которое привело к гибели до 130 тыс. человек. Власти Польши квалифицируют эти события как геноцид поляков.