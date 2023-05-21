Варшава, 21 мая, 2023, 05:10 — ИА Регнум. Жители Польши впали в гнев из-за реакции посла Украины в Варшаве Василия Зварича на призыв пресс-секретаря польского министерства иностранных дел Лукаша Ясины извиниться за Волынскую резню. Возмущенные граждане стали оставлять свои критические комментарии по статьей журнала Do Rzeczy.

Читатели Do Rzeczy осудили украинского посла Украины в Варшаве Зварича за слова о Волынской резне
Иван Шилов ИА REGNUM
Польша

Ранее украинский дипломат заявил об отказе Киева отвечать на это требование Ясины и попросил Варшаву быть осторожной в своих высказываниях.

Один из ответивших ему читателей — Helvet F. — потребовал немедленно выслать «бандеровского пса» из страны. Его поддержало еще несколько комментаторов.

Читатель под псевдонимом Znacie назвал «позором» то, что подобное могут терпеть в Европе. Он призвал «выжечь каленым железом до основания преступную бандеровщину».

Комментатор под псевдонимом MM считает, что просить извинений за преступления украинских националистов в 1940-е недостаточно, и необходимы наказания.

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая Лукаш Ясина потребовал от президента Украины Владимира Зеленского извиниться за Волынскую резню. Вместе с тем представитель польского МИД признал, что у украинского лидера сейчас много дел, а у жителей страны — проблем. В свою очередь Василий Зварич заявил, что подобные призывы являются «неприемлемыми и досадными».

Волынская резня — это массовое уничтожение украинскими националистами польского населения на северо-западе Украины в 1943–1944 годах, которое привело к гибели до 130 тыс. человек. Власти Польши квалифицируют эти события как геноцид поляков.