Краматорск, ДНР, 20 мая, 2023, 19:16 — ИА Регнум. Находящемся под контролем ВСУ Краматорске в ДНР 20 мая прогремел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела

«Сообщают о взрыве в Краматорске», — говорится в сообщении.

Согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины, в населённых пунктах на временное оккупированной Киевом территории ДНР звучит воздушная тревога.

Ранее, в ночь на 20 мая, издание сообщило, что в Киеве прогремело около десяти взрывов. Предположительно работали системы украинской ПВО.

Как сообщало ИА Регнум, 11 мая в Минобороны России сообщили о ракетном ударе по складу боеприпасов в Краматорске. В районе города также наносили удары по скоплениям живой силы противника.