Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Краматорске
Краматорск, ДНР, 20 мая, 2023, 19:16 — ИА Регнум. Находящемся под контролем ВСУ Краматорске в ДНР 20 мая прогремел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Страна. ua».
Иван Шилов ИА REGNUM
Последствия обстрела
«Сообщают о взрыве в Краматорске», — говорится в сообщении.
Согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины, в населённых пунктах на временное оккупированной Киевом территории ДНР звучит воздушная тревога.
Ранее, в ночь на 20 мая, издание сообщило, что в Киеве прогремело около десяти взрывов. Предположительно работали системы украинской ПВО.
Как сообщало ИА Регнум, 11 мая в Минобороны России сообщили о ракетном ударе по складу боеприпасов в Краматорске. В районе города также наносили удары по скоплениям живой силы противника.