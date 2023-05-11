Москва, 11 мая, 2023, 06:04 — ИА Регнум. Бойцы российской группировки войск «Юг» нанесли удары по скоплениям сил ВСУ в Константиновке, Краматорске, в районах Белой Горы, Артёмовска, Курахово, Авдеевки, Александро-Шультино и Дарьевки. О прошедших боях рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Ракетные подразделения уничтожили склады боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ в Краматорске и пункт временной дислокации 28-й механизированной бригады в Константиновке.

Артиллеристы били по скоплениям живой силы, а расчёт ЗРК «Бук-М3» сбил снаряд от HIMARS. Также бойцам южной группировки удалось уничтожить 105-миллиметровое буксируемое артиллерийское орудие M119 американского производства и 120-миллиметровый миномет.

Как сообщало ИА REGNUM, четыре специальных бронированных поезда Железнодорожных войск ВС РФ при выполнении боевых задач отразили все атаки украинских диверсантов.

Издание Le Figaro предупредило, что Западу необходимо приготовиться к тому, что Россия начнёт массово применять в спецоперации на Украине танк Т-14 «Армата».