Ереван, 20 мая, 2023, 15:14 — ИА Регнум. В Армении суд общей юрисдикции избрал меру пресечения в отношении Гаяне Акопян по обвинению в организации похищения Ашота Пашиняна в виде ареста на месяц, сообщил 20 мая Sputnik.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Как сообщил её адвокат Ваан Ованнисян, суд отклонил жалобу защиты относительно правомерности задержания и удовлетворил ходатайство следователя об аресте. Решение судьи Жоры Чичояна адвокат счёл несправедливым, считая очевидным отсутствие оснований для ареста.

По словам юриста, защита намерена обжаловать решение суда. Он добавил, что его подзащитная решила продолжить голодовку, чувствует Акопян себя удовлетворительно.

17 мая Акопян задержали по подозрению в попытке похитить Ашота Пашиняна — сына премьер-министра Никола Пашиняна. Ашота Пашиняна безуспешно попытались увезти на автомобиле, как сообщалось, члены созданной родителями погибших осенью 2020 г. в Нагорном Карабахе военных общественной организации «Зов сыновей».

Потерпевший подал заявление в полицию, было возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека. «Зов сыновей» отверг эти обвинения, заявив, что Пашинян сам сел в машину Акопян, на которой они поехали на военное кладбище «Ераблур» в Ереване, но во время движения выпрыгнул из автомобиля.

В рамках уголовного дела задержали ещё троих членов организации, однако затем их отпустили. Акопян, которую оставили в полиции, объявила голодовку в знак протеста. Во время следственных действий ей стало плохо: потребовалась медицинская помощь. Акопян — мать погибшего в боях в Карабахе военнослужащего Жоры Мартиросяна.