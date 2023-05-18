Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Армении

Задержанная по подозрению в похищении Ашота Пашиняна, сына премьера Армении Никола Пашиняна, мать погибшего в Карабахе военнослужащего Гаяне Акопян, госпитализирована в Ереване. Об этом 18 мая сообщил адвокат женщины, глава правозащитной организации «Правовой путь» Рубен Меликян в социальных сетях.

«Самочувствие Гаяне Акопян, которую держали в несвободе 10–11 часов, ухудшилось, ее доставили на машине скорой помощи и в сопровождении полиции в медицинский центр «Эребуни», — уточнил адвокат. Юрист добавил, что возле больницы собрались уже десятки соратников задержанной.

Кроме того, адвокат отметил, что до сих пор не было очной ставки его подзащитной с Ашотом Пашиняном, в похищении которого подозревают женщину. Меликян предположил, что очная ставка состоится в ближайшее время.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что газета «Айкакан жаманак», принадлежащая семье премьер-министра Армении, сообщила о попытке похищения сына Пашиняна. Как утверждало издание, инициаторами и участниками похищения стали члены общественной организации «Зов сыновей». Они заставили молодого человека сесть в машину, но в какой-то момент он успел выпрыгнуть из неё. После этого Ашота сбил автомобиль, преследовавший похитителей. Молодой человек получил травму ноги и обратился в полицию.