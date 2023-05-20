Токио, 20 мая, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Членам международного сообщества следует создавать возможности для переговоров, чтобы избежать раскола мира на две части. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в интервью японскому агентству Kyodo.

«Я верю, что очень важно не допустить раскола мира на две части. Создание возможностей для серьезных переговоров имеет огромное значение», — сказал генсек международной организации.

Однако по мнению Гутерреша, сейчас нет перспектив для немедленного достижения мира в украинском вопросе.

Генеральный секретарь ООН также подчеркнул, что считает возможным построение мира без ядерного оружия, назвав при этом «совершенно недопустимой» ядерную программу Северной Кореи.

Как сообщало ИА Регнум, 9 мая Антониу Гутерреш заявил, что переговоры о мире на Украине невозможны в настоящее время, так как обе стороны уверены в возможности своей победы. Он добавил, что сейчас не видит никакой возможности, чтобы добиться немедленного и всеобъемлющего прекращения огня и начала переговоров. Генсек ООН выразил надежду, что такая возможность появится в будущем.

По его словам, ООН налаживает, насколько это возможно, диалог с обеими сторонами конфликта для решения конкретных проблем. Цель международной организации — достичь справедливого мира в соответствии с международным правом и Уставом ООН, но пока до этого очень далеко, отметил Гутерреш.