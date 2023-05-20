Москва, 20 мая, 2023, 09:13 — ИА Регнум. За прошедшие сутки сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами ликвидировали на территории России 69 лесных пожаров на общей площади 1448 га. Об этом 20 мая сообщила пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».

78. mchs. gov.ru Лесной пожар

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 19.05.2023 г. в 25 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 69 лесных пожаров на площади, пройденной огнём, 1448 га», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пожары были ликвидированы в Херсонской, Белгородской, Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Ленинградской, Костромской, Нижегородской, Новосибирской, Омской и Ульяновской областях; в республиках Башкортостан, Коми, Тыва, в Луганской Народной Республике и Удмуртской Республике; в Приморском, Забайкальском, Пермском, Хабаровском, Красноярском и Алтайском краях; а также в Ханты-Мансийском АО и Еврейской АО.

Также указывается, что в настоящий момент в России насчитывается 60 лесных пожаров на общей площади 1669 га, на которых ведутся работы по их активному тушению. В работах по их ликвидации участвуют 2 564 человека, а также задействовано 509 единиц техники и 20 воздушных судов. На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки задействовано ещё 81 воздушное судно.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая стало известно, что разразившиеся на западе Канады лесные пожары наносят существенный удар по нефтегазовой отрасли страны. В результате них компании вынуждены сворачивать производство.