Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Разразившиеся на западе Канады лесные пожары наносят существенный удар по нефтегазовой отрасли страны. Компании вынуждены сворачивать производство. Об этом в среду, 17 мая, сообщило издание The New York Times.

«Масштабные пожары на западе Канады, которые вынудили тысячи людей покинуть свои дома, также наносят удар по сердцу канадской нефтяной и газовой сферы, вынуждая компании сворачивать производство», — говорится в материале.

Отмечается, что пожары также представляют существенную угрозу трубопроводам. Так, компании Chevron и Paramount Resources совместно сократили добычу нефти более чем на 240 тысяч баррелей в сутки.

Ранее сообщалось, что рекордные температуры и мощные ветры стали причиной массовых лесных пожаров во всей канадской провинции Альберта. По словам климатологов и экологов, лесные пожары начались в этом году «аномально рано».