Астана, 20 мая, 2023, 09:10 — ИА Регнум. О планах главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева 25 мая принять участие во встрече глав государств — участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сообщили 20 мая в пресс-службе главы республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

«25 мая президент Казахстана примет участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве», — сообщили в пресс-службе президента республики.

Отмечается также, что у Токаева на понедельник, 22 мая, в Казахстане запланирована встреча с главой правительства Италии Джорджей Мелони и с президентом Сингапура Халимой Якоб.

С коллегой из Сингапура Токаев обсудит планы сотрудничества в политике, торговле, инвестициях и в культурно-гуманитарной сфере.

9 мая Токаева во время его визита в Москву принял президент РФ Владимир Путин. Лидеры двух стран обсудили сотрудничество в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.