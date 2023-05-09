Москва, 9 мая, 2023, 16:13 — ИА Регнум. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе двусторонних переговоров подчеркнули необходимость дальнейшего развития партнёрства. Об этом 9 мая заявил пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай.

Владимир Смирнов/POOL/РИА Новости Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев

«В рамках рабочего визита в РФ глава государства Касым-Жомарт Токаев провёл обстоятельный разговор с президентом России Владимиром Путиным», — сказал он в ходе встречи с журналистами.

По его словам, лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, подчеркнули необходимость дальнейшего развития партнёрства в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Касым-Жомарт Токаев находился в Москве с двухдневным визитом. Он присутствовал на параде, посвящённом 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, а также на неофициальном завтраке, в котором принимали участие лидеры стран СНГ.