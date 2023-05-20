Вашингтон, 20 мая, 2023, 05:22 — ИА Регнум. Сроки обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16 отказался назвать советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Соответствующее заявление представитель Белого дома сделал 19 мая на брифинге в Хиросиме, где проходит саммит стран G7.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

Как пояснил Салливан, продолжительность обучения украинских пилотов определять пока слишком рано и лично он не готов строить какие-либо графики. По мнению Салливана, вопросами, касающимися сроков обучения пилотированию F-16 займутся военные эксперты.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как указал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, авторы инициативы по обучению украинских пилотов управлению истребителями F-16 выработают детали этой подготовки в ближайшие недели.

Также Рютте отметил, что его страна, а также Великобритания, Дания и Бельгия приветствуют информацию о готовности США одобрить тренировку украинских пилотов управлению F-16.

19 мая телеканал CNN распространил информацию о том, что власти США собираются разрешить союзникам Вашингтона по НАТО поставлять Киеву истребители F-16.