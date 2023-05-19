Грозный, 20 мая, 2023, 01:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выступил на заседании совета по межнациональным отношениям в Пятигорске интересно и содержательно, написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Выступление Владимира Владимировича, как всегда, было очень интересным и содержательным. Не могу не согласиться с каждым его словом», — говорится в сообщении.

Кадыров отметил, что курс российского лидера направлен на укрепление роли семьи, межнациональное и межконфессиональное согласие, а также на сохранение традиционных ценностей и поддержку этнокультурного многообразия. При этом глава Чечни указал на то, что европейские страны и Запад занимаются уничтожением традиционных ценностей.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин останется в Северо-Кавказском федеральном округе ещё на один день, чтобы провести отдельные встречи с главами регионов СКФО.