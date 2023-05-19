Пятигорск, Ставропольский край, 19 мая, 2023, 20:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведёт отдельные встречи с руководителями регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Об этом 19 мая сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«После проведения заседания Путин ещё на один день остался в регионе», — сказал представитель Кремля.

Песков также сообщил, что 19 мая прошла встреча президента с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. 20 мая планируются встречи с руководителями других регионов округа.

В СКФО входят семь регионов России: Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня и Ставропольский край.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая президент России Владимир Путин прилетел в Пятигорск, чтобы провести заседание Совета по межнациональным отношениям.