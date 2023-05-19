Анкара, 19 мая, 2023, 22:51 — ИА Регнум. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Стамбуле 19 мая заявил, что Турция не будет поддерживать западные страны в вопросе ввода нового пакета антироссийских санкций.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Оппозиция говорит, что выстроит заново отношения Турции с другими странами. С одной стороны вы нападаете на РФ, с другой — говорите, что выстроите отношения заново… Идущим по этому пути недопустимо совершать подобные оплошности», — сказал лидер государства.

Реджеп Тайип Эрдоган также напомнил, что на данный момент власти Турции поддерживают хорошие дипломатические отношения со всеми западными странами, помимо Соединённых Штатов Америки, а также с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер на пресс-конференции 15 мая объявил, что в стране пройдёт второй тур президентских выборов. Он почеркнул, что необходимость в проведении второго тура возникла впервые в истории Турции.

По итогам первого тура наибольшее количество голосов набрал действующий президент Турции и единственный кандидат от блока «Республиканский альянс» Реджеп Тайип Эрдоган.