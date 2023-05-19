Москва, 19 мая, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Заседание совета по межнациональным отношениям с участием президента России Владимира Путина пройдёт 19 мая в режиме конференции, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Komsomolskaya Pravda Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

«Три крупных блока вопроса — преимущества современной российской модели в национальной политике, интеграция новых субъектов и корректировка национальной политики в условиях угроз извне», — сообщил Песков.

По его словам, заседание начнётся со вступительного слова президента.

В мероприятии примут участие директор Института российской истории РАН Юрий Петров, президент Академии наук Чеченской республики Джамбулат Умаров, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

Также планируется участие в заседании добровольцев из Донбасса.