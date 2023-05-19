Варшава, 19 мая, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Облако радиоактивной пыли, которое движется с территории Украины в сторону Польши, могло образоваться в результате разрушения большого количества урановых сердечников, находящихся внутри снарядов с обеднённым ураном, которые Киев получил от Великобритании. Такую версию в комментарии ИА Регнум высказал военный эксперт, кандидат химических наук Олег Желтоножко.

Иван Шилов ИА REGNUM Биологическое оружие

«Сам снаряд с обеднённым ураном — бронебойно-подкалиберный. Внутри находится стержень из обеднённого урана. В обычных условиях он в металлическом виде закрыт внутри корпуса снаряда и безопасен в обращении. При попадании снаряда и деформации стержня образуется пыль, которая, в отличие от металла, радиоактивна. Есть альфа-излучение урана, плюс излучение тех продуктов, которые постепенно накапливаются внутри в процессе распада», — пояснил собеседник.

Именно эта порошкообразная часть является излучателем во внешнюю среду, указал эксперт.

19 мая секретарь Совбеза России Николай Патрушев подтвердил ранее появившуюся информацию о радиоактивном облаке, которое надвигается на Европу после уничтожения урановых боеприпасов, которые страны Запада поставили украинским военным. Уничтожение боеприпасов, и привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы, и в Польше уже зафиксирован рост радиации, добавил Патрушев.

«При уничтожении склада произошёл взрыв, произошло распыление части металлических сердечников снаряда. Поскольку снаряды хранятся в массовом количестве, в результате взрыва образовалась масса металлической пыли, которая переносится ветром. Как любое облако. Дальше его просто подхватили воздушные массы и понесли в сторону Польши», — полагает Желтоножко.

13 мая поступили сообщения об ударе ВС России по складу боеприпасов украинской армии в окрестностях города Хмельницкий на западе Украины. Высказывались предположения, что на складе находились снаряды с обеднённым ураном, которые, ранее, в марте Украине пообещала поставить Великобритания. После 13 мая в регионе был зафиксирован резкий скачок радиации, в частности, в городе Хмельницком отмечен повышенный уровень гамма-излучения.