Сыктывкар, 19 мая, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев рассказал 19 мая о радиоактивном облаке, которое надвигается на Европу после уничтожения урановых боеприпасов, поставленных Западом, на Украине. Об этом он сообщил на совещании в Сыктывкаре.

Scrf.gov.ru Николай Патрушев

Патрушев заметил, что в поставках боеприпасов с обеднённым ураном Украине «помогли» США, оказавшие давление на своих компаньонов. По его словам, США уже не впервые в своей истории «помогают» таким образом другим странам.

«Их (боеприпасов — прим.) уничтожение привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы. И в Польше уже зафиксирован рост радиации», — заявил секретарь Совбеза.

Об этом Патрушев упомянул, говоря о визите президента США Джо Байдена в Японию на саммит G7 с целью «отстаивания демократических ценностей», то есть обсуждения под давлением Штатов дальнейшей помощи Украине.

Ранее ИА Регнум сообщало об уничтожении 13 мая российскими войсками склада боеприпасов ВСУ в окрестностях Хмельницкого. Судя по дальнейшему развитию событий, на нём находились снаряды с обеднённым ураном, которые в марте Киеву пообещал поставить Лондон. Так, после ликвидации склада в регионе произошёл резкий скачок радиации. Непосредственно в Хмельницком зафиксировали повышенный уровень гамма-излучения, который продолжает расти.