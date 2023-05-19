Москва, 19 мая, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пообещал 19 мая помочь ополченцу Донбасса Рафи Джабару, потерявшему в ходе боевых действий обе ноги, решить проблемы со здоровьем и реабилитацией.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Что касается здоровья, восстановления, <…> уверен, мы эту проблему обязательно решим», — сказал Путин.

На заседании совета по межнациональным отношениям бойцу Донбасса предоставили слово. Он рассказал, что в 2017 году после тяжелого ранения был в коме, а православные священники попросили сдавать ему кровь. Джабару уточнил, что много людей разных национальностей всего народа Донбасса пришло сдавать кровь.

«Местное население никогда не будет двое суток заливать кровь <…> оккупанту», — подчеркнул военный, говоря о вражеской пропаганде, которая называет российских бойцов оккупантами.

Боец также заявил, что для него честь быть русским солдатом.

Выслушав военного, Путин поблагодарил его за преданность ценностям.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин завил 19 мая в Пятигорске, что вся Россия благодарна участникам спецоперации на Украине за проявляемые ими мужество и героизм и надеется на них.

О своей гордости тем, что абсолютное большинство граждан России заняли принципиальную позицию в поддержку специальной военной операции на Украине, Владимир Путин заявил в феврале 2023 года в послании Федеральному собранию. Это чувство, как отметил глава государства, доказывает «неразрывную связь собственной судьбы каждого жителя России с судьбой Отечества».