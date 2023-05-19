Донецк, 19 мая, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Российские штурмовые отряды взяли под контроль укрепрайон украинских войск в городе Артёмовске ДНР. Об этом 19 мая сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

Уточняется, что в данный момент российские военные ведут зачистки по улице Чайковского и продолжают атаковать позиции ВСУ в районе «Самолёт».

Также указывается, что сапёры ведут тщательную работу на только что освобождённых территориях, так как частично уцелевшие дома на них могут быть заминированы украинскими войсками при отступлении.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая Российские военные в боях за Артёмовск (украинское название ― Бахмут) ликвидировали украинца-ваххабита, который был членом террористического батальона имени Шейха Мансура (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Уничтоженный боевик стал приверженцем радикальной идеологии и примкнул к батальону чеченских террористов.