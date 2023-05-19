* Мансура — запрещённая в России организация

ДНР, 19 мая, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Российские военные в боях за Артёмовск (украинское название ― Бахмут) ликвидировали украинца-ваххабита, который был членом террористического батальона имени Шейха Мансура (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 19 мая сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Кадр из видео Александр Жданенко по кличке Ансар

«Уничтожен украинец-ваххабит — боевик батальона «Шейха Мансура» Александр Жданенко по кличке «Ансар», ― говорится в сообщении портала.

Военкоры напомнили, что Жданенко стал приверженцем радикальной идеологии и примкнул к батальону чеченских террористов.

Как сообщало ИА Регнум, в январе российские военные уничтожили в Донецкой Народной Республике более 55 экстремистов так называемого батальона имени Шейха Мансура. Удар по боевикам нанесли в Константиновке.

В мае под Артёмовском в зоне проведения специальной военной операции погиб титулованный хоккеист и тренер, чемпион Украины 2007 года, игрок молодёжных сборных Александр Хмиль. С первых дней он воевал в Киеве в отряде территориальной обороны, затем в составе ВСУ выполнял боевые задания в горячих точках в других регионах. Ему было 42 года.

В начале мая в ходе боёв за Артёмовск ликвидировали командира роты 93-й бригады «Холодный Яр» ВСУ Александра Севена Немашкало. По данным источника, военнослужащего уничтожили вместе с бронетехникой.