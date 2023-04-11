Киев, 11 апреля, 2023, 22:23 — ИА Регнум. Супругу украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксану Марченко объявили в розыск на Украине. Об этом 11 апреля сообщило издание «Страна. ua».

Imdb.com Оксана Марченко и Виктор Медведчук

Отмечается, что женщина исчезла 24 марта. Марченко обвиняют в финансировании действий, «совершенных с целью свержения конституционного строя или захвата государственной власти».

Известно, что суд арестовал два её земельных участка во Львовской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале СБУ обвинила в финансировании Росгвардии и МВД РФ Оксану Марченко, жену главы запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука.

Супругам грозит наказание до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

По словам Медведчука, открытые против него и супруги уголовные дела являются политическим преследованием.

Политик заявил, что режим президента Украины Владимира Зеленского в очередной раз доказал, что у него нет ничего святого, после того, как власти приступили к «рейдерскому захвату» главной святыни православия — Киево-Печерской лавры.