Москва, 19 мая, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Запад не прекращает нападки на россискую культуру, ценности страны, и задействовал для этого практически весь свой арсенал, заявил 19 мая президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям в Пятигорске.

Михаил Климентьев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Глава государства отметил, что противники России делают всё для того, чтобы разобщить народы, проживающие на территории страны. Внутри национальных сообществ устраиваются провокации, заявляется о необходимости некой деколонизации. Россию предлагают поделить на несколько мелких образования, подчеркнул Путин.

«Мы видим, какое агрессивное внешнее давление сейчас оказывается на Россию, на все наше общество. Против нас направлен практически весь арсенал — экономический, военный, политический, информационный, развернута мощнейшая антироссийская пропаганда. Атаки на нашу историю, культуру, духовные ценности не прекращаются», — сказал президент.

При этом российский лидер подчеркнул, что сплочённость граждан стала ещё надёжнее, и только единство делает страну сильной и непобедимой.

«От этого зависит наше существование. Все это чувствуют», — добавил Путин.

В феврале глава государства в послании Федеральному собранию указал, что Запад не может ни в какой мере являться авторитетом для других стран, ведь он обесценил собственные устои. Кроме того, западные страны сами целенаправленно разрушает ценности своих же народов. Путин напомнил, что всё это сопровождается русофобией, нападками на русскую культуру и РПЦ.