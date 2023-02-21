Москва, 21 февраля, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Запад не может ни в какой мере являться авторитетом для других стран, ведь он обесценил собственные устои, целенаправленно разрушает ценности своих же народов, заявил 21 февраля президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Напомнив о западной русофобии, сопровождающейся нападками на русскую культуру и РПЦ, а также о постоянной лжи Запада, Путин предложил обратить внимание на то, что западные элиты делают со своими же народами.

Владимир Путин «Разрушение семьи, культурной и национальной идентичности, извращения, издевательство над детьми вплоть до педофилии объявляются нормой, нормой их жизни».

На Западе священников, отмечает президент, «принуждают благословлять однополые браки».