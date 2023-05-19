Брюссель, 19 мая, 2023, 11:42 — ИА Регнум. Киев призывает своих союзников с Запада не ждать слишком многого от контрнаступления украинских войск и не считать его решающим для исхода конфликта. Об этом 19 мая заявила глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко.

Кадр из видео Глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко

«Мы сейчас говорим международным партнёрам: проявите терпение, не давите слишком сильно. Сейчас важнее подумать, что ещё можно сделать для того, чтобы это контрнаступление было успешным», — сказала она в интервью литовскому национальному радио и телевидению LRT.

Галибаренко указала, что, по её мнению, на одну военную операцию не стоит возлагать все надежды, и добавила, что не нужно раздувать значимость этого наступления, так как их может понадобиться несколько.

«Это контрнаступление будет важным, но давайте не будем чрезмерно на нём фокусироваться, даже если объём освобождённых территорий будет не очень впечатляющим», — пояснила она.

Глава миссии при НАТО отметила, что она сейчас пока не видит предпосылок для начала мирных переговоров с российской стороной.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 19 мая, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киеву предстоит заплатить высокую цену за возможное контрнаступление в Донбассе. Он добавил, что ВСУ находятся под политическим давлением западных партнёров Киева с завышенными ожиданиями, требующих от него активных действий на фронте.

Контрнаступление украинских военных, широко анонсируемое Киевом уже долгое время, постоянно откладывается. Так, в начале мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявлял, что оно состоится в ближайшее время, однако никаких конкретных действий после этого так и не последовало.