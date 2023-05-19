Лондон, 19 мая, 2023, 04:33 — ИА Регнум. Планируемое контрнаступление украинских войск грозит большими потерями для ВСУ и «ужасом» для Украины, заявил посол страны в Лондоне Вадим Пристайко в интервью телеканалу ITV.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его мнению, Киев может ждать «очень ужасное лето» и «ужасная цена». Дипломат пояснил, что союзники Украины имеют завышенные ожидания от контрнаступления и это оказывает давление на украинских военных.

Пристайко подчеркнул, что в Киеве понимают, что ВСУ будет чрезвычайно сложно противостоять России, которая больше Украины «в 16 раз». Кроме того, он признал, что после президентских выборов в США в 2024 году поддержка Киева может ослабнуть. Посол призвал руководство Соединённых Штатах «давить прямо сейчас» в вопросе поставок вооружений для ВСУ.

Пристайко также предположил, что США всё еще могут изменить свое решение США об отказе передавать американские истребители F-16 украинской стороне.

Как сообщало ИА Регнум, 17 мая военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что действия российской авиации и ракетные удары лишают ВСУ резервов и тылов, необходимых для анонсированного контрнаступления. Сотрудник оборонной программы Центра новой американской безопасности Эндрю Мэтрик считает, что главным признаком начала контрнаступления украинских войск станет концентрация огромного количества западной техники в зоне боевых действий.