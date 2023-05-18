Сергей Петров/NEWS.ru/TACC Граната

В оккупированном ВСУ городе Запорожье прогремел взрыв на улице возле магазина, написал 18 мая председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Инцидент произошёл в общественном месте: жительница Запорожья принесла в магазин гранату и отдала своему знакомому. Боеприпас она хранила у себя дома, а в магазин принесла «ради развлечения», отметил Рогов.

Вынув гранату из сумки, она передала её знакомому во время совместного распития алкоголя.

«А тот вытянул из гранаты чеку и кинул на дорогу. Произошёл взрыв. Чудом никто не пострадал», — сообщил Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля в Николаеве произошёл похожий инцидент. Пьяный мужчина взорвал гранату после того, как ремонтировавшие свой автомобиль люди отказались дать ему денег.