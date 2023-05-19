Москва, 19 мая, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Два человека пострадали в результате закончившегося стрельбой бытового конфликта трёх мужчин в центре Москвы. Об этом 19 мая сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Стрельба

Представитель пресс-службы, слова которого приводит ТАСС, уточнил, что конфликт с участием трёх мужчин произошёл рано утром 19 мая на улице Маросейке, 9/2.

«В ходе выяснения отношений один из участников применил, как предполагается, травматическое оружие. Пострадали двое», — сказал он.

В пресс-службе уточнили, что пострадавших доставили в медучреждение, а стрелявшего задержала полиция и доставила его в ОМВД для разбирательства. По этому факту начата проверка.

Как сообщало ИА Регнум, 15 мая не менее трёх человек погибли при стрельбе в городе Фармингтоне в американском штате Нью-Мексико. Также получили ранения двое полицейских. Подозреваемого ликвидировали на месте преступления.