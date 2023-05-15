Фармингтон, США, 15 мая, 2023, 23:24 — ИА Регнум. По меньшей мере три человека погибли в результате стрельбы в городе Фармингтоне в американском штате Нью-Мексико. Об этом 15 мая сообщила местная полиция в своём Twitter.

Lisa Roe Стрельба

По данным полиции, в Фармингтоне произошёл случай массовой стрельбы. В городе после получения информации о стрельбе были закрыты из соображений безопасности несколько начальных школ.

В результате стрельбы, по предварительным данным, были ранены два офицера полиции — один из полицейского управления Фармингтона и один из полиции штата Нью-Мексико. Оба полицейских госпитализированы. Среди гражданского населения погибли как минимум три человека.

Как уточнили в полиции города, подозреваемый в стрельбе был ликвидирован на месте происшествия. Подробности инцидента не приводятся.

Ранее ИА REGNUM сообщало о как минимум девяти погибших в результате стрельбы 6 мая в торговом центре в техасском городе Аллен.

В связи с трагедией в Техасе президент США Джозеф Байден распорядился приспустить флаги в стране и на всех посольствах, миссиях, консульских учреждениях и других объектах США за рубежом, включая все военные объекты.