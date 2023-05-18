Волноваха, ДНР, 19 мая, 2023, 01:44 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины выпустили по Волновахе Донецкой Народной Республики более десяти ракет «неизвестной модификации». Об этом в своём Telegram-канале сообщил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Было выпущено более десятка ракет неизвестной нам модификации, почти не оставляющих фрагментов при разрыве, зато оставляющих воронки, сродни снарядным большого калибра», — говорится в сообщении.

Ходаковский также отметил, что эти ракеты, судя по всему, не являются самонаводящимися.

Ранее мэр горда Горловки Донецкой Народной Республики Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела населённого пункта с украинской стороны погиб один мирный житель. По его словам, двое гражданских получили ранения.