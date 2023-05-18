В ДНР сообщили об ударе ВСУ ракетами «неизвестной модификации»
Волноваха, ДНР, 19 мая, 2023, 01:44 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины выпустили по Волновахе Донецкой Народной Республики более десяти ракет «неизвестной модификации». Об этом в своём Telegram-канале сообщил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.
«Было выпущено более десятка ракет неизвестной нам модификации, почти не оставляющих фрагментов при разрыве, зато оставляющих воронки, сродни снарядным большого калибра», — говорится в сообщении.
Ходаковский также отметил, что эти ракеты, судя по всему, не являются самонаводящимися.
Ранее мэр горда Горловки Донецкой Народной Республики Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела населённого пункта с украинской стороны погиб один мирный житель. По его словам, двое гражданских получили ранения.