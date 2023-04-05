Мехико, 5 апреля, 2023, 03:13 — ИА Регнум. Репортер мексиканского регионального издания Presente Veracrus Рикардо Вильянуэва был похищен вооруженными злоумышленниками на востоке Мексики. Об этом 4 апреля на странице издания в соцсети сообщили коллеги журналиста.

Цитата из к/ф «Музыкант». Реж. Роберт Родригес. 1992. Мексика - США Бандиты

Уточняется, что репортёр был похищен людьми с огнестрельным оружием, скрывавшими лица под капюшонами. Вильянуэва был захвачен злоумышленниками в мастерской, расположенной на улице Агрикультура в районе Ласаро Карденас, там репортёр ремонтировал свой мотоцикл. Похищенный журналист не вышел на связь спустя 15 часов.

Отец журналиста и директор издания Хесус Вильянуэва рассказал, что 27-летний журналист получил предупреждение от полиции о возможном похищении незадолго до инцидента. Полиция региона организовала поисковую операцию, в рамках которой круглосуточно осуществляются проверки автотранспорта на ключевых автотрассах. До настоящего времени полиции не удалось узнать какой-либо информации, помогающей установить местонахождение похищенного репортёра.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Мексике обнаружены девять тайных захоронений, в которых были найдены 68 мешков с человеческими останками.