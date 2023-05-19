Белгород, 19 мая, 2023, 07:31 — ИА Регнум. Российские военнослужащие, выполняющие свои обязанности в зоне специальной военной операции, нанесли удар по группировке Вооружённых сил Украины в Харьковской области, причастной к обстрелам Белгородской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«Мобилизованные бойцы уничтожили склад боеприпасов сил ВСУ, обстреливавших Белгородчину», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что в результате точного огневого поражения позиций Вооружённых сил Украины противник также понёс потери в числе личного состава.

Ранее украинские СМИ сообщали, что в ночь на 19 мая Воздушно-космические силы Российской Федерации нанесли удар по объектам в Кривом Роге Днепропетровской области. Воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины.