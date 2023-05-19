Кривой Рог, Украина, 19 мая, 2023, 03:25 — ИА Регнум. В Кривом Роге Днепропетровской области и Николаевской области Украины произошла серия взрывов. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщило украинское издание Страна. ua.

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвуковая ракета Кинжал

Глава администрации Кривого Рога Александр Вилкул в своём Telegram-канале призвал жителей города соблюдать порядок действий и правила поведения при сигналах Воздушной тревоги.

Украинские СМИ также сообщили о взлёте российского сверхзвукового самолёта МиГ-31К, способного нести гиперзвуковые ракеты X-47M2 «Кинжал». Отмечалось, что воздушную тревогу объявили во всех регионах страны.

Ранее издание Military Watch Magazine сообщило, зенитно-ракетный комплекс Patriot производства США потерял все 32 ракеты, выпущенные при попытке сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». По данным источника, стоимость запуска обошлась украинской стороне в 96 миллионов долларов.