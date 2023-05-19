Киев, 19 мая, 2023, 06:50 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский изменил свои планы и намерен отправиться в японский город Хиросиму, чтобы лично принять участие в саммите стран «Большой семёрки» (G7). Об этом 19 мая сообщает агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Как сообщили агентству источники, знакомые с планами украинского лидера, политик внёс изменения в свой график буквально несколько часов назад. Предполагалось, что президент Украины присоединится к участникам саммита в онлайн-формате. Чтобы подстроиться под график украинского президента, организаторы саммита добавили дополнительную сессию по Украине.

Однако на настоящий момент в Киеве принято решение о личном визите национального лидера в Хиросиму.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Белый дом подтвердил участие президента Украины «в той или иной форме» в предстоящем саммите «Большой семёрки» в Хиросиме.

Отмечается, что «для продвижения своего мирного плана» украинский лидер запросил проведения саммита по Украине. Его предложения в ходе предстоящего саммита G7 в Хиросиме обсудят лидеры «Большой семёрки».