Вашингтон, 19 мая, 2023, 01:57 — ИА Регнум. Белый дом подтвердил, что Владимир Зеленский «в той или иной форме» примет участие в предстоящем саммите «Большой семёрки», который пройдёт в японском городе Хиросиме с 19 по 21 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиросима G7

«Президент Зеленский всегда ранее принимал участие в работе лидеров G7 по Украине, и мы ожидаем, что тем или иным способом или образом в ходе саммита у лидеров будет возможность взаимодействовать с ним», — заявил в ходе брифинга 18 мая высокопоставленный представитель Белого дома.

Ранее о том, что Зеленский примет участие в саммите, сообщило японское информационное агентство Kyodo. По данным источника, украинский президент произнесёт свою речь по видеосвязи.

Как передавало ИА Регнум, президент Украины Зеленский «для продвижения своего мирного плана» запросил проведения саммита по Украине. Его предложения в ходе предстоящего саммита G7 в Хиросиме обсудят лидеры «Большой семёрки».