Нью-Йорк, США, 19 мая, 2023, 05:04 — ИА Регнум. Запад должен помешать России одержать победу в украинском конфликте, заявил на заседании Совета Безопасности Организации Объединённых Наций постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

По его утверждениям, Россия якобы надеется на то, что поставки западных вооружений Украине прекратятся. Де Ривьер считает, что после завершения действующего конфликта стоит ожидать нового.

Как сообщало ИА Регнум, 16 февраля заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что власти США рассчитывают на то, что Россия понесет стратегическое поражение в ходе противостояния с Украиной. Она также отметила, что в Вашингтоне хотели бы видеть поддержку позиции Соединённых Штатов по Киеву со стороны всего «цивилизованного мира».

14 мая президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение о том, что Россия якобы уже потерпела «геополитическое поражение» в рамках украинского конфликта. При этом он призвал обеспечить безопасность будущего Украины и перестать конфликтовать с РФ.