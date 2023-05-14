Париж, 15 мая, 2023, 01:06 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что европейские страны должны не только обеспечить безопасность будущего Украины, но и избавиться от конфронтации с Россией. Об этом он сказал в интервью газете L’Opinion.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский

«В будущем архитектура европейской безопасности должна полностью обеспечивать безопасность Украины. Но она также должна включать в себя отсутствие конфронтации с Россией и выстраивание заново устойчивого баланса», — отметил Макрон.

По мнению французского лидера, «предстоит преодолеть ещё много этапов, чтобы дойти до этого».

Он также считает, что Евросоюзу необходимо продолжать помогать Украине и вести подготовку к переговорам по урегулированию конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, Макрон примет в Париже 15 мая президента Украины Владимира Зеленского.

Президент Франции в ходе беседы с журналистами отказался открыть тему предстоящих переговоров.

14 мая украинский лидер был в Берлине, где его с воинскими почестями встретил канцлер Германии Олаф Шольц.