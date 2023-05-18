Liu Jie/Global Look Press Министерство финансов США

Министерство финансов Соединённых Штатов наняло двух экономистов для изучения возможных последствий от введения санкций. Об этом 18 мая сообщило агентство Bloomberg.

По информации источника, в американском минфине создан отдел экономического анализа санкций для исследования побочных эффектов санкционных мер, как до, так и после их введения. Это необходимо, что понять, нужно ли что-то скорректировать в санкциях.

Уточняется, что главным экономистом нового отдела назначена ранее работавшая в МВФ Рейчел Лингас, а её заместителем — ранее занимавшаяся политикой США на азиатском направлении Лина Бхатнагар. При этом ведомство продолжает набирать новых сотрудников.

Также указывается, что замглавы минфина США Брайан Нельсон уточнил, что ведомство собирается изучать влияние санкций как на тех, против кого они вводятся, так и на партнёров и союзников Штатов, чтобы заранее выявлять и смягчать их последствия.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая китайское издание Global Times написало, что главной жертвой конфликта на Украине стала Европа, которая «истекает кровью», в то время как США посылают оружие Киеву и наблюдают за происходящим из-за океана. По мнению авторов статьи, негативные последствия украинского конфликта для США и Евросоюза абсолютно несопоставимы.