Ереван, 18 мая, 2023, 20:15 — ИА Регнум. Ереванский коньячный завод, принадлежащий французской компании Pernod Ricard, может прекратить экспорт в Россию Об этом 18 мая заявил министр экономики Армении Ваан Керобян в парламенте.

Кадр из виде с канала: Բավ է պառակտվել Ваан Керобян.

«Кажется, это официально, что Ереванский коньячный завод прекратит экспорт в Россию», — сказал министр.

По его словам, это создаст проблемы, которые повлияют на закупку винограда.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая французский концерн Pernod Ricard заявил, что уже с конца апреля не поставляет алкогольные напитки в Россию. В портфеле компании десятки брендов, в том числе виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine’s, водка Absolut, текила Olmeca, ром Havana Club, шампанское Mumm и Perrier Jouet и коньяк Ararat.

В сообщении говорилось, что в свете этих решений компания ищет пути адаптации российского подразделения, полностью соблюдая российское законодательство. По мнению экспертов, прекращение экспорта не отразится на российском рынке благодаря отечественному производству.