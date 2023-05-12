Париж, 12 мая, 2023, 23:24 — ИА Регнум. Французский концерн Pernod Ricard заявил, что уже с конца апреля не поставляет алкогольные напитки в Россию. Заявление компании об этом опубликовано 12 мая.

stevepb Виски

В портфеле компании десятки брендов, в том числе виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine’s, водка Absolut, текила Olmeca, ром Havana Club, шампанское Mumm и Perrier Jouet и коньяк Ararat.

В сообщении говорится, что в свете этих решений компания ищет пути адаптации российского подразделения, полностью соблюдая законодательство РФ.

При этом, по мнению экспертов, прекращение экспорта не отразится на российском рынке благодаря отечественному производству. Своё мнение РИА Новости выразил руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.

«Решение не будет ощутимо», — заверил Ставцев, добавив, что в России есть чем заменить импорт. Производят водку премиальных брендов, джины. Коньяк могут поставлять и другие «серьёзные коньячные дома».

Как сообщало ИА REGNUM, после начала спецоперации несколько крупных мировых производителей алкоголя приостановили продажи своей продукции в России или объявили об уходе с рынка. В числе таковых были Pernod Ricard (владелец бренда Absolut), Diageo, Bacardi и другие.

На российский рынок выйдет индийский производитель алкоголя Allied Blenders & Distillers (ABD). Компания находится в тройке по популярности производителей виски в мире.