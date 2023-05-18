Москва, 18 мая, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Бывший сотрудника посольства США в России Роберт Шонов, обвиняемый по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством или организацией, останется в СИЗО ещё как минимум на три месяца. Такое решение 18 мая вынес Лефортовский суд Москвы.

Richard Bistrong Камера СИЗО

На продлении меры пресечения в виде заключения под стражу ходатайствовало ФСБ, сообщило ТАСС.

«Продлить меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого по ст. 275.1 УК РФ Роберта Робертовича Шонова на три месяца, то есть до 23 августа», ― огласила постановление судья Лиля Алтынникова.

Заседание прошло в закрытом режиме в связи с тем, что материалы дела маркированы грифом «секретно». Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Как сообщало ИА Регнум, в середине мая следователи ФСБ предъявили обвинение в сотрудничестве на конфиденциальной основе экс-сотруднику посольства США в России Роберту Шонову. Как сообщил источник, бывшего сотрудника американского посольства задержали во Владивостоке и доставили в Москву. Обвиняемого арестовали. Он находится в СИЗО «Лефортово». Шонову может грозить до восьми лет лишения свободы.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби не смог прокомментировать сообщения об аресте Шонова. Представитель Белого дома уточнил, что ему нужно изучить информацию по этому вопросу.

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател в ходе брифинга также отказался от комментариев по данному вопросу, но подтвердил, что «видел эти сообщения».