Вашингтон, 15 мая, 2023, 23:59 — ИА Регнум. Сообщения СМИ об аресте гражданина России — экс-сотрудника посольства США в РФ Роберта Шонова, не смог прокомментировать координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби 15 мая на пресс-конференции в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM США

На соответствующий вопрос журналиста Кирби ответил, что ему нечего сказать по данной теме. Представитель Белого дома уточнил, что ему нужно изучить информацию по этому вопросу.

В свою очередь заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател в ходе брифинга также отказался от комментариев по данному вопросу, но подтвердил, что «видел эти сообщения».

По данным ТАСС, экс-сотрудник посольства США в РФ Шонов был арестован за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством. В Лефортовском суде города Москвы уточнили, что следователи ФСБ просят продлить арест Шонову на три месяца, дата нового судебного заседания пока не назначена.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США рассматривают различные варианты для возвращения домой осужденных в России американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича. Не исключается возможность обмена с Москвой на осужденных в других странах россиян.