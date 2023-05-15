Владивосток, 15 мая, 2023, 18:09 — ИА Регнум. Следователи ФСБ предъявили обвинение в сотрудничестве на конфиденциальной основе экс-сотруднику посольства США в России Роберту Шонову, сообщил 15 мая ТАСС.

Антон Денисов/РИА Новости Посольство США

В правоохранительных органах уточнили, что обвиняемого арестовали.

По информации источника, бывшего сотрудника американского посольства задержали во Владивостоке. После допроса ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»).

Обвиняемого арестовали.

Как сообщало ИА REGNUM, американского журналиста Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге 30 марта по подозрению в шпионаже на территории России в пользу американского правительства. Журналиста арестовали на два месяца. При этом арестованный отказался признавать свою вину.

Пол Уилан осужден в России на 16 лет колонии за шпионаж. Его задержали в конце 2018 года.