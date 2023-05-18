Минск, 18 мая, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Весной 2022 года Россия была готова заключить невыгодный для себя договор с Украиной. Об этом 18 мая рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) в Минске.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Глава государства напомнил, что первые переговоры проходили по инициативе Минска в Белоруссии, а затем переместились в Турцию, где и представили проект соглашения. Лукашенко заявил, что на тот момент он не отвечал требованиям российской стороны.

«Если бы Россия сейчас его читала, она бы с ума сошла. Он абсолютно был невыгоден России. Но Россия согласилась», — приводит пресс-служба слова президента.

Белорусский лидер отметил, что у него имеется проект этого договора. Он упомянул, что как только Москва согласилась на определённые условия, проект тут же стал неинтересен другой стороне. По словам Лукашенко, предварительные условия Киева была нацелены на недопущение переговоров.

Попытки дипломатического урегулирования конфликта на Украине предпринимались в 2022 году, но вскоре процесс зашёл в тупик. Первые три раунда состоялись в Гомеле и Бресте. В процессе переговоров стороны нашли определённые точки соприкосновения. Из публичных комментариев сторон следовало, что требования России касались, в частности, принадлежности ДНР, ЛНР и Крыма и «внеблокового» статуса Украины, а для украинской стороны основными были гарантии безопасности и территориальной целостности. На встречах согласовали формат взаимодействия и порядок организации гуманитарных коридоров.

Следующим этапом стали переговоры делегаций 29 марта в Стамбуле, где Киев передал проект соглашения («стамбульского коммюнике»). Некоторое время после встречи стороны обсуждали проект на уровне рабочих групп, но к маю были вынуждены признать, что переговоры застопорились. Сохранились разногласия в вопросах о статусе Крыма, Донецкой и Луганской областей. Глава российской делегации Владимир Мединский утверждал, что переговоры заморозили по инициативе украинской стороны.