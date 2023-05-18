Иван Шилов ИА REGNUM Экономический кризис в ЕС

Главной жертвой украинского конфликта стала Европа, которая «истекает кровью», в то время как США посылают оружие на Украину и наблюдают за происходящим из-за океана. Об этом 17 мая пишет китайское издание Global Times.

Отмечается, что украинский конфликт поменял «правила игры». Вместо запланированного сплочения Европы и укреплённых трансатлантических связей, которые, как предполагалось, мир должен был увидеть в результате боевых действий, последствия украинского кризиса оказались совершенно другими. При этом негативные последствия украинского конфликта для США и Евросоюза абсолютно несопоставимы.

«В то время как США продолжают посылать оружие и наблюдать издалека, Европа снова страдает от боли войны после окончания двух великих войн прошлого века», — указывается в статье китайского издания.

Автор статьи поясняет, что Европа утратила старую систему безопасности и оказалась в ситуации незащищенности и неопределенности. При этом социально-экономические последствия украинского кризиса для Евросоюза оказались буквально катастрофическими из-за возрастания цен на энергоносители и резкого роста инфляции.

В итоге капитал мигрирует в США, которые оказались в выигрыше в связи с изменением энергетической зависимости Европы. Европе же остаются остатки промышленности и, как следствие, потеря рабочих мест.

Страны Запада из-за украинского конфликта нарастили санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на энергоносители и продукты питания в странах Запада. Санкции, направленные на Россию, в итоге нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике, ухудшив жизнь миллионов людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американский инвестор Джим Роджерс спрогнозировал «ужасающую» рецессию, которая будет сопровождаться падением банковской системы, в странах Европы, а также в США и Японии.