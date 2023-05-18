Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Из-за нехватки технических средств обнаружения воздушных целей командование украинских войск приняло решение выставлять посты наблюдения из военнослужащих на крыши высотных зданий. Об этом 18 мая сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

«Ввиду нехватки технических средств обнаружения воздушных целей, украинское командование приняло решение выставлять посты наблюдения, состоящие из военнослужащих», — написал он.

Эксперт уточнил, что теперь в крупных украинских населённых пунктах на крышах высоток начали выводить дополнительные противовоздушные посты наблюдения из двух-трёх человек с оптическими средствами наблюдения и радиостанциями.

Также Марочко указал, что выставляемые военные ВСУ должны при обнаружении воздушной цели сообщать о ней зенитным расчётам, после чего должна запускаться радиолокационная станция (РЛС) противовоздушной обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили гиперзвуковой ракетой «Кинжал» 16 мая в Киеве пять пусковых установок американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Также они уничтожили РЛС.